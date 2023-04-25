Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона

Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Телекомпания CNN в понедельник, 24 апреля, уволила ведущего Дона Лемона. Об этом репортёр узнал от своего агента.

Увольнение Иван Юдинцев © REGNUM

«Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — написал телеведущий в Twitter.

Журналист в последнее время вёл по утрам эфир американской версии CNN. Недавно он публично заявил, что 51-летняя кандидат в президенты США Никки Хейли «прошла пору расцвета».

Также у Лемона не получилось наладить контакт с коллегой по эфиру, бывшим корреспондентом пула Белого дома Кейтлин Коллинс, отмечает издание New York Post.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский ведущий Такер Карлсон, критиковавший президента США Джо Байдена, покинул телеканал Fox News. Отмечается, что решение об уходе Карлсона было обоюдным для ведущего и телеканала. Команда проекта «Соловьев. Live» направила репортёру из США Такеру Карлсону предложение о трудоустройстве.