Рябков пообещал США российский демарш из-за невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Москва, , 00:28 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о последствиях, которые ожидают Соединённые Штаты Америки в ответ на невыдачу виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк.

Замминистр иностранных дел Сергей Рябков Balk

По заверениям российской дипмиссии, Москва подготовит Вашингтону ответ на безобразную ситуацию.

«Уровень демарша сейчас не могу обозначить. Но, конечно же, мы демарш проведём, соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», — заверил журналистов Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал об усилиях международной организации по разрешению ситуации с невыдачей виз российским делегатам.