Рябков пообещал США российский демарш из-за невыдачи виз журналистам
Москва, 25 апреля 2023, 00:28 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о последствиях, которые ожидают Соединённые Штаты Америки в ответ на невыдачу виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк.
По заверениям российской дипмиссии, Москва подготовит Вашингтону ответ на безобразную ситуацию.
«Уровень демарша сейчас не могу обозначить. Но, конечно же, мы демарш проведём, соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», — заверил журналистов Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал об усилиях международной организации по разрешению ситуации с невыдачей виз российским делегатам.