Штат Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал об усилиях международной организации по разрешению ситуации с невыдачей виз российским делегатам. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Tt.usembassy.gov Американская виза

Отмечается, что Гутерриш пояснил о приложенных усилиях секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания, особенно касательно виз для российских официальных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что невыдача виз для визита в штаб-квартиру ООН журналистскому пулу главы МИД РФ Сергея Лаврова якобы связана с защитой свободы слова.