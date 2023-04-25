FT: Япония и Евросоюз выступили против предложения США полностью запретить экспорт в Россию

Лондон, , 00:06 — REGNUM Представители стран Евросоюза и Японии оказались против предложения Белого дома странам G7 запретить весь экспорт в Россию. О таком решении написала газета Financial Times.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению сторон, полный запрет экспорта невозможен.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — сказал один из компетентных источников издания.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае запрета экспорта в страну государствами Евросоюза товары можно будет покупать у дружественных стран.