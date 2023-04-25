Глава МИД России Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Афганистане

Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи обсудили ситуацию на Украине, в Сирии, Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш Mid.ru

«Они обсудили войну на Украине, а также ситуации в Афганистане и Сирии», — говорится в официальном заявлении всемирной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где в течение двух дней будет возглавлять заседания Совбеза ООН. В первый день мероприятие было посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН, на вторник, 25 апреля, запланировано обсуждение темы по ближневосточному урегулированию.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, первое заседание Совбеза ООН с участием Лаврова показало настрой стран на конструктивное обсуждение проблем.