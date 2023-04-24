Вашингтон, 24 апреля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что Украине и Западу Крым нужен для контроля над судоходством в Черном море. Об этом он сказал в интервью Newsweek.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

По мнению генерала Ходжеса, Крым даёт России господство над всем северным побережьем Чёрного моря, поэтому США и Евросоюзу необходимо занять полуостров, чтобы вооружить киевскую армию.

«До боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», — сказал Ходжес.

Как сообщало ИА REGNUM, разведка США сомневается в том, что Украине удастся взять Крым этим летом.

Киев продвигает идею захвата Крыма по нескольким причинам, а Вооружённым силам России в будущем предстоит большая работа по уничтожению натовского вооружения, которое ВСУ приберегают для будущего наступления. Об этом заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал тему возможного наступления ВСУ, а также обещания главы украинской разведки Кирилла Буданова о приходе киевской армии в Крым до конца весны 2023 года.