Вашингтон, 24 апреля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Качество выступлений представителей стран на заседании Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она назвала прошедшее 24 апреля заседание Совбеза ООН «хрестоматийным». Ряд государств настроен на конструктивное обсуждение насущных проблем, но есть те, кто из чего угодно может устроить «балаган», сказала Захарова.

«Кто за что выступает — за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование дешёвого трёхкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 и 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства России в данной организации.

В понедельник, 24 апреля, заседание было посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. В своём выступлении Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества.