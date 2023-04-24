Глава МИД России Лавров после встречи с генсеком ООН не стал отвечать на вопрос о зерновой сделке

Штат Нью-Йорк, США, , 23:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля после встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вновь не стал отвечать на вопрос СМИ, мертва ли зерновая сделка.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Встреча Лаврова с Гутерришем длилась почти полтора часа. Российский министр намеревался заявить генсеку о необходимости полного исполнения всех условий зерновой сделки.

Уходя от Гутерриша, Лавров на очередной вопрос о зерновой сделке ответил по-английски: «Не кричите».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка.