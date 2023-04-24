Лавров получил от генсека ООН Гутерриша письмо для Путина по продлению зерновой сделки

Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению и расширению зерновой сделки.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что письма по ситуации вокруг зерновой инициативы направлены также в Турцию и на Украину.

В пресс-службе всемирной организации отметили, что генсек ООН представил подробный отчёт о достигнутом прогрессе в продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продолжении работы по разрешению оставшихся вопросов.

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку 22 июля 2022 года. Согласно договорённостям, украинское зерно, продовольствие и удобрения вывозятся по Чёрному морю из трёх портов. Движение судов координируется в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гутерриш призвал к дальнейшему исполнению черноморской зерновой инициативы и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из России.

Москва для продления зерновой сделки заинтересована в переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.