В брошенных чемоданах у посольства РФ в США оказались женские личные вещи
В брошенных чемоданах у посольства России в США оказались женские личные вещи
Вашингтон, 24 апреля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Спецслужбы США проверили чемоданы, оставленные у здания посольства России в Вашингтоне.
Washington.mid.ru
Посольство РФ в США
По информации дипмиссии, в двух чемоданах, оставленных неизвестной женщиной у посольства России, взрывных устройств не обнаружили. Спецслужбы нашли лишь личные женские вещи. Оцепленный ранее район правоохранители покинули.
Как сообщало ИА REGNUM, секретная служба США 24 апреля перекрыла дороги у посольства России в Вашингтоне.
Женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла восемь минут, затем ушла от здания.