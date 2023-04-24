Вашингтон, 24 апреля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Спецслужбы США проверили чемоданы, оставленные у здания посольства России в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

По информации дипмиссии, в двух чемоданах, оставленных неизвестной женщиной у посольства России, взрывных устройств не обнаружили. Спецслужбы нашли лишь личные женские вещи. Оцепленный ранее район правоохранители покинули.

Как сообщало ИА REGNUM, секретная служба США 24 апреля перекрыла дороги у посольства России в Вашингтоне.

Женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла восемь минут, затем ушла от здания.