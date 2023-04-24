В Сочи ведутся поиски пропавшего семилетнего мальчика

Сочи, Краснодарский край, , 22:58 — REGNUM В Сочи идут поиски семилетнего мальчика. По информации правоохранителей, ребёнка утром 24 апреля родители привели к лицею №59 в Адлерском районе, но в здание он не зашёл.

Потерявшийся ребенок marc-hatot

В течение дня найти мальчика не удалось. Отмечается, что школьника никто не видел и на территории лицея.

Ребёнка продолжают искать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Геленджике 21 апреля пропали две девочки 9 и 15 лет. Девочки ушли примерно в два часа дня на прогулку в неизвестном направлении.