Анкара, 24 апреля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. В мае следует продлить зерновую сделку при соблюдении требований России. Об этом 24 апреля заявил в интервью телеканалу 100TV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара находится в тесной координации с ООН по началу вывоза зерна и удобрений из России, также продолжаются переговоры по обмену российских и украинских пленных. Но это разные вопросы, констатировал он.

«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдёт, то соглашение будет продлено. Это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал, что нет никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки. Договоренности, достигнутые в июле 2022 года, не соблюдаются, добавил он.

В марте зерновую сделку Россия продлила ещё на 60 дней. В дальнейшем, если не будут решены пять системных проблем, РФ не готова её продолжать, уведомили в МИД.