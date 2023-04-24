Курс рубля повысился к доллару и юаню, но мало изменился к евро

Москва, , 22:45 — REGNUM Рубль 24 апреля пошёл в рост в отношении к доллару и юаню, но мало изменился к евро на фоне его роста на Forex. Сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные торгов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Курс доллара за день снизился на 37 копеек, до 81,33 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,77 рубля, евро — на 2 копейки, до 89,73 рубля.

Объём торгов юанями составил 80,4 млрд рублей против 35,3 млрд по евро и 81,4 млрд по доллару.

Доллар снизился за день на 0,5%, юань — на 0,4%, евро почти не изменился.

По ожиданиям инвесторов, Европейский центральный банк будет повышать ставку сильнее, чем Федеральная резервная система США и Банк Англии.

По прогнозам к концу апреля рубль как минимум вновь попытается укрепиться ниже 81 рубля за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.