Москва, 24 апреля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который в центре Москвы отравил и обокрал в общей сложности 30 человек. Об этом сообщили пресс-служба столичной прокуратуры.

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Отмечается, что 24 апреля суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших», — добавили в прокуратуре.

В мае 2021 года Басманный суд Москвы уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но в декабре Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова признали виновным в ряде тяжких преступлений, совершённых в Москве. Суд в мае 2021 года назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Но в декабре Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на доследование.

Сабанов в мае–июне 2019 года травил и обворовывал жителей Москвы. Было установлено, что подозреваемый подмешивал своим жертвам сильное снотворное в алкоголь.