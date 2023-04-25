Киевское руководство более не нуждается в услугах Полины Лысенко, которая еще до начала СВО возглавила Центр противодействия дезинформации – структуру, которая, вопреки названию, занималась именно фабрикацией «дезы». Благодаря этой фабрике фейков была раскручена история «преступлений», якобы совершенных российскими военными в Буче, и множество других вбросов. Киевская пропаганда, увы, была изобретательной по части креатива и размножения фейков. Но почему тогда уволили директора «фейк-фабрики»?

Геворг Мирзаян, , 13:10 — REGNUM На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Официальная причина — Лысенко сама подала заявление на увольнение. Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года, перейдя с должности помощницы первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — органа, который, как считается, был создан США для удобства внешнего управления Киевом.

Полина Лысенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Именно в бытность Лысенко руководителем ЦПД в медиапространство были вброшены наиболее известные украинские фейки, от «расправы над мирными жителями Бучи» до сообщений об «украденных российскими солдатами унитазах».

Украинские методы информационной войны отличались креативностью, по мнению целого ряда экспертов и журналистов. Дело не столько в опыте игры украинского президента в команде КВН «95-й квартал». Украинских информационщиков обучали, поддерживали и направляли западные коллеги с их навыками, медийными ресурсами и деньгами.

С самых первых дней СВО на российских читателей и зрителей было вылито огромное количество фейков. Целый набор различных тем (от «срочно снимайте деньги с банков» до «срочно прячьте своих мужчин от мобилизации»), размещенных на целом ряде площадок, от соцсетей до пиратских фильмов в интернете, где украинские фейки шли вместо рекламы онлайн-казино. Все эти сообщения, безусловно, готовились заранее в качестве «консервов», вскрытых в нужное время — что еще раз подчеркивает намерение киевского режима начинать войну.

Причем целью этих вбросов были как умы российских зрителей (сообщения о якобы огромных потерях ВС России, о предательстве элит, о военных преступлениях российской армии, о беспределе чеченцев и иных представителей народов России), так и западных граждан.

Целый ряд фейков — наподобие «преступлений в Буче» — получил даже визуальное оформление. Теперь разрушенный артиллерией ВСУ город, где украинские же военные расстреляли мирных жителей и художественно разложили их на дороге, стал самым настоящим аттракционом для туристов из числа западных политиков и медийных звезд.

Но проблема в том, что на фоне всего этого креатива украинский президент увольняет ответственного за информационную войну и генератора фейков. Украинские СМИ о причине увольнения не пишут — в лучшем случае упоминают, что Лысенко с конца прошлого года находится в декрете. Но, по мнению экспертов, ее увольнение связано не с личными, а профессиональными проблемами — серьезным падением уровня доверия к украинским фейкам. Причем как в российском, так и в западном обществе.

Буча. Украина Официальное интернет-представительство главы киевского режима

«Ситуация с Лысенко — не первая. До этого украинский руководитель уже увольнял омбудсмена Людмилу Денисову, автора фейков о массовом изнасиловании российскими военными украинских детей. Я думаю, здесь основной вопрос в порочности Запада. Они всё измеряют деньгами. Выделили столько-то денег на пропаганду — будьте добры, отчитайтесь за результат. А результат замеряют те же западные рейтинговые и аналитические агентства. И эти результаты спонсоров не радуют, а значит, срочно нужен виновный. Сначала Денисова, теперь Лысенко», поясняет ИА REGNUM медиаэксперт, ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Устали и отвлеклись

Если брать влияние украинской пропаганды на западное общество, то падение это объясняют несколькими причинами. Во-первых, общей усталостью от идущих уже 14-й месяц боевых действий, с последствиями которых практически каждый житель Европы сталкивается в реальной жизни.

«Европейцы устали от нытья и вранья украинцев, потому что вынуждены снижать свой уровень жизни из-за кризиса. Страны ЕС наблюдает непомерную наглость украинских беженцев. И когда европеец вынужден «затягивать пояса», а рядом по улице идет бравый хлопец и качает свои права, у любого возникнет вопрос — почему он тут, а не на родине?» — объясняет ИА REGNUM репортер Надана Фридрихсон.

Во-вторых, у Украины последние полгода нет никаких реальных успехов на поле боя. Скорее наоборот, идут поражения за поражением — оставлен Соледар, десятки тысяч бойцов уничтожены в «артёмовской мясорубке». Международные экономические структуры выпускают доклады о масштабной коррупции киевского режима и весьма печальных перспективах украинской экономики, живущей сейчас исключительно на внешние дотации. И это отсутствие побед режим вынужден нивелировать за счет всё более и более диких фейков уровня Денисовой — что, конечно, лишь снижает уровень доверия к украинской пропаганде.

Наконец, в-третьих, в западном инфопространстве появляются новые, более важные темы. «Американцы всё больше погружаются в свои проблемы, у них начинается выборный процесс. И следить за украинцами они больше не хотят», — отмечает Фридрихсон.

Дело, однако, не только в том, что не хотят. А в том, что целый ряд кандидатов в США (оба республиканских фаворита, а также целый ряд демократов, если у них все-таки пройдет праймериз) будут вести кампанию под лозунгом сворачивания американского участия в украинской операции. Если республиканцы упирают на то, что Украина как черная дыра вытягивает миллиарды долларов американских налогоплательщиков, то левые демократы руководствуются вопросами выживания. Они не хотят, чтобы из-за чрезмерного вмешательства в украинскую войну Америка оказалась на грани ядерной войны с Россией.

Правда побеждает ложь

Если же говорить о российском обществе, то неэффективность украинской пропаганды (которую у нас называют словом «ЦИПсО» — по названию одного из генераторов фейков, Центра информационных и психологических операций ВСУ) во многом объясняется качественной работой российских участников информационной войны. Журналистов, блогеров, военных экспертов — всех тех, кто с первых дней СВО активно включился в дело защиты российских умов и сердец от деструктивного влияния из Киева.

Украинские националисты протестуют возле офиса телеканала «Наш». Киев © Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/ТАСС

Могло возникнуть впечатление, что значительная часть журналистского сообщества либо сбежала из страны, либо дезертировала с инфофронта, либо писала коллективные «пацифистские» письма. Но патриотическому медийному сообществу удалось быстро сорганизоваться. «Российским борцам с ЦИПсО и не нужно быть высокопрофессиональными. У нас очень простая задача — регулярно, методично и спокойно говорить правду. Тут как раз тот случай, когда порядок и дисциплина бьет любой класс, — поясняет Осташко. — Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши контрпропагандисты работали более профессионально. Но сейчас достаточно и того, что есть. Главное тут — не скатится к методам украинской пропаганды. А качество — это дело наживное. Благо практики море, и со временем всё придет».

Победа эта объясняется несколькими причинами. Так, за год с лишним информационной войны киевский режим вскрыл целый ряд своих сливных бачков — номинально нейтральных каналов, которые дискредитировали себя вбросами краткосрочных украинских фейков. Использовав их по условно мелочам (например, для разгона паники о захвате киевским режимом всего левобережья Херсонской и Запорожской областей вскоре после российской эвакуации из Херсона), киевский режим лишил эти каналы доверия со стороны российского общества.

В свою очередь доверие приобрели как раз российские информационщики — те самые, которые работают на передовой. «Сила российской информационной машины — в военных репортерах. Очень много идет репортажей с мест событий. Кроме того, многие российские военные подразделения медийно открыты и публикуют свои видео», — поясняет Фридрихсон.

«Украинцы стараются. Отключили тормоза, убрали приличия, забыли о совести и стыде — очень стараются. Но результата нет. Потому что правда всегда побеждает ложь. Вопрос лишь во времени и количестве «сопутствующих потерь», — говорит Осташко.

И это не какая-то фигура речи, не эмоция — скорее трезвый просчет. Мы живем в информационную эру. Эру, где фейк обычно живет крайне недолго — информацию проверяют со всех сторон, снимают геолокации, анализируют картинку и звук, перепроверяют из других доступных источников, после чего опровергают уже в ближайшие день-два. Максимум неделю. Именно поэтому украинская пропаганда так и не смогла внести раскол в российское общество, а Полина Лысенко с ее методами отправилась на выход.