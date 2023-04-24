Вашингтон, 24 апреля, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Секретная служба США 24 апреля перекрыла дороги у посольства России в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Дороги перекрыты из-за двух подозрительных чемоданов, найденных на улице», — о принятых мерах РИА Новости сообщил российский посол.

Отмечается, что в 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла восемь минут, затем ушла от здания. Секретная служба и взрывотехники оцепили прилегающие улицы и работают на месте.

Дипломаты передали информацию о подозреваемой в соответствующие инстанции США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержан готовивший теракт член запрещённой проукраинской организации. Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Его привлекут к ответственности по ст. УК РФ «Покушение на террористический акт».