Соловьёв предложил американскому телеведущему Карлсону работу в России
Москва, 24 апреля 2023, 21:56 — REGNUM Команда «Соловьёв. Live» предложила работу американскому телеведущему Такеру Карлсону, который ушёл с телеканала Fox News. Об этом 24 апреля сообщается в Telegram-канале Владимира Соловьёва.
«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным это предложение», — говорится в письме, направленном Карлсону.
Также отмечается, что в России можно не бояться ругать президента США Джо Байдена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлсон ушёл с Fox News. Его последняя программа на телеканале вышла в эфир 21 апреля. При этом отмечается, что решение было обоюдным.
Карлсон стал известен резкой критикой президента США Джо Байдена. В частности, 14 апреля он заявил, что власти США в лице Конгресса и Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.