МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву

Берн, , 21:53 — REGNUM Прежде чем принимать какие-либо решения об изменении системы международных институтов, их следует тщательно проработать, заявила 24 апреля в комментарии РБК представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.

Так она прокомментировала высказывания директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, который ранее заявил, что Россия была бы заинтересована в переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место , каким могла бы стать Женева или Вена.

Реализовать такую идею будет непросто, отметил в своём комментарии Ильичёв, и связано это в основном с тем, что у многих стран уже есть недвижимость в Нью-Йорке, и переезд будет для них неудобен по финансово-экономическим причинам.

Швейцария »поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, сказала Черезетти.

Ранее в МИД России сообщили, что власти США в очередной раз выдали визы участникам российской делегации в ООН, а российским журналистам не выдали их вовсе. Глава ведомства Сергей Лавров обвинил США в глупости и трусости и заявил, что Россия этой выходки «не забудет и не простит» .