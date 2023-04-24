Берн, 24 апреля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Прежде чем принимать какие-либо решения об изменении системы международных институтов, их следует тщательно проработать, заявила 24 апреля в комментарии РБК представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Так она прокомментировала высказывания директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, который ранее заявил, что Россия была бы заинтересована в переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место, каким могла бы стать Женева или Вена.

Реализовать такую идею будет непросто, отметил в своём комментарии Ильичёв, и связано это в основном с тем, что у многих стран уже есть недвижимость в Нью-Йорке, и переезд будет для них неудобен по финансово-экономическим причинам.

Швейцария «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, сказала Черезетти.

Ранее в МИД России сообщили, что власти США в очередной раз выдали визы участникам российской делегации в ООН, а российским журналистам не выдали их вовсе. Глава ведомства Сергей Лавров обвинил США в глупости и трусости и заявил, что Россия этой выходки «не забудет и не простит».