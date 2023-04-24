Российская внешняя разведка обратила внимание на необычную легенду одного из многочисленных учений польской армии. Войско Польское на сей раз отрабатывало не отражение «российской атаки» со стороны Калининграда или Белоруссии, а нападение Германии на порты польского Поморья. Варшава, которая ставит целью перерисовать карту Восточной Европы в свою пользу, опасается, что и саму Польшу захотят вновь поделить?

Олег Кривошапов, Михаил Мошкин, , 23:23 — REGNUM Одно из недавних учений Войска Польского привлекло особый интерес российской Службы внешней разведки (СВР). Сценарий маневров «Даглезия», проходивших в конце марта, предполагал отражение атаки условного противника с западного направления, отметило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. Еще раз отметим: условный противник, согласно легенде учений, находился не на востоке (что подразумевает Россию и Белоруссию), а на западе.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Сценарий маневров подразумевал: государство, находящееся к западу от Польши, опираясь на некую этническую диаспору, проживающую в польском Западно-Поморском воеводстве, осуществляет «военную агрессию». Условный противник готовит наступление с целью захвата портового города Щецин на Балтике и аэропорта Щецин-Голенюв.

«Войска «агрессора» начинают разведку боем. На обороняемой территории действуют диверсионно-разведывательные группы и ячейки радикально настроенных представителей нацменьшинства. Ожидается нанесение ракетно-артиллерийских и авиаударов», — приводит СВР легенду «Даглезии».

«Абстрактность» противника — весьма условная. К западу от Польши находится Германия. Западно-Поморское воеводство до 1945 года было частью прусской Померании. Этническая диаспора — это, по всей видимости, около 66 тыс. немцев, живущих в Западно — и Восточно-Поморском воеводствах. Это не самая крупная немецкая община в Польше (в Опольском воеводстве в Силезии более 200 тысяч «фольксдойче»), но эта диаспора как бы «маркирует» то, что до 1940-х годов немцы составляли здесь этническое большинство.

Подозрительность к западному соседу ФРГ уже отражается на польском военном планировании, отмечают в Службе внешней разведки России. «Наряду с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве усиливаются антинемецкие настроения и опасения относительно возможных реваншистских претензий Берлина применительно к бывшим германским территориям, отошедшим к Польше по итогам Второй мировой войны».

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Город Щецин в устье Вислы на крайнем западе Польши, который Войско Польское тренировалось защищать от «западного агрессора», с XII века и до того же 1945 года именовался ганзейским городом Штеттин (здесь, к слову, родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, будущая Екатерина II). Свои нынешние границы Польша, как известно, обрела по результатам Второй мировой, и не без участия Советского Союза.

В январе 1945-го на Ялтинской конференции союзники согласились с тем, что Западная Украина, Западная Белоруссия и Вильнюс с окрестностями находятся в составе соответствующих советских республик. Западная граница Польши смещается собственно на Запад, к линии Одер-Нейсе, или к границам польских земель до начала натиска крестоносцев в XII веке.

Вместо узкого Польского коридора к морю, ставшего в 1939-м формальной причиной начала войны, Польша получила полноценное балтийское побережье с несколькими военными и торговыми портами. Тот же Штеттин-Щецин поляки получили по предложению Иосифа Сталина как равноценную замену Кенигсбергу, на который претендовала Польша, но который был нужен Советскому Союзу.

Немцы, составлявшие в Восточной Померании и Восточной Пруссии явное большинство (в Данциге — нынешнем Гданьске — их было 95%) выселялись в Германию. Сразу по окончании боев с этих территорий были депортированы почти все этнические немцы, пояснил ИА REGNUM политолог Олег Хавич. «Осталось несколько сотен тысяч из смешанных семей, которые публично заявили, что они поляки, — указывает эксперт. — Иногда меняли фамилии». На вновь обретенные западные земли заселялись поляки из других регионов. А также отметим, сюда, в том числе Западное Поморье, перемещались этнические украинцы из приграничных с СССР районов. Это было сделано в рамках операции Войска Польского 1947 года «Висла», подорвавшей социальную базу бандеровской ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Польской народной республики. Галичан целенаправленно расселяли дисперсно, с целью быстрого ополячивания — так что этнической общины (в отличие от немцев) они тут не составляют.

Варшава до сих пор не отказалась от планов взятия под контроль территорий Западной Украины и ждет удобного момента для этого, ранее отмечал Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко и Сергей Нарышкин Кадр из видео с канала: Информационное агентство БелТА

Требования репараций заставили вспомнить о «дедушкином домике»

Похоже, что, допуская для себя передел границ в Европе (с перспективой создания «Речи Посполитой от моря до моря»), Варшава опасается — о возвращении своих «восточных окраин» задумаются и немцы. Современная Польша панически боится, что её снова будут делить, комментируя сообщение СВР об «антинемецких» учениях, сказал ИА REGNUM депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

С другой стороны, нынешние польские власти, соратники Ярослава Качиньского по национал-консервативной партии «Право и справедливость», целенаправленно и систематически раздражают западного соседа требованием возместить ущерб за Вторую мировую. Так, в сентябре прошлого года специального органа — «Институт по оценке ущерба от Второй мировой войны», официально потребовала от ФРГ денежные репарации на сумму, эквивалентную 1,3 трлн долларов. Берлин ответил категорическим отказом. Это закономерно: реальной правовой основы для требований нет, на что указали многочисленные эксперты, включая польских.

На протяжении многих десятилетий сменявшие друг друга правительства Германии пугали поляков пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях. Об этом тогда же, в сентябре 2022-го, заявил вице-спикер ПАСЕ, представитель Польши Аркадиуш Мулярчик. Так он отреагировал на слова Олафа Шольца. Но, по сути, канцлер ФРГ сказал прямо противоположное. Шольц напомнил, что в 1970 году канцлер ФРГ Вилли Брандт подписал Московский договор, по которому Западная Германия признавала границу Польши по Одеру-Нейсе. ГДР это сделала еще в 1951-м. «Граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории», и не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ», заметил Шольц.

«На мой взгляд, постоянное публичное требование репараций от Германии со стороны Польши раздражает Берлин куда больше, чем какие-нибудь настоящие большие учения на границе», — заметил Хавич. — В Берлине всё чаще напоминают, что на самом деле все дотации, которые Польша получает из бюджета Евросоюза, это в первую очередь немецкие деньги».

Некоторые немцы в ответ на требования поляков о репарациях действительно вспомнили о Померании, Пруссии, Силезии и «дедушкином домике в Бреслау» (нынешний польский Вроцлав). Но реваншизм вряд ли представляет собой серьезное политическое явление — на уровне требования отказаться от послевоенных договоров и пересмотреть границы, отмечают эксперты. Вопрос о территориальном переделе не ставит даже «Альтернатива для Германии», не говоря уже о системных ХДС-ХСС, правящих социал-демократах или «зеленых».

Вооруженная суверенизация

«Учитывая, что Германия сейчас полностью стала марионеткой США, она будет вынуждена терпеть эти публичные унижения со стороны Польши, — отмечает Хавич. — Германия, по-моему, не просто выполняет все пожелания Вашингтона, но делает это с упреждением. Сейчас Шольца просто вызывают в Вашингтон, дают ему команды, как это было, например, в ситуации с прикрытием диверсии на «Северных потоках».

С другой стороны, Соединенные Штаты потворствуют аппетитам Варшавы, указывает Вассерман. «Нынешние хозяева Европейского союза — США — постараются воспрепятствовать любому усилению Германии, в том числе и через возвращение ей пограничных земель, сейчас в очередной раз пребывающих в составе Польши», — отметил депутат Госдумы. Для того чтобы контролировать ЕС, Вашингтон добивается его предельного ослабления, вбивая клинья между странами-участницами. «Всё, что американцы могут сделать для ослабления Германии, они сделают. В том числе и путём усиления Польши», — отмечает Вассерман.

«У поляков амбиции колоссальные, плюс они очень уверенно и, я бы сказал, весьма успешно строят сильнейшую армию в Европе. Поэтому в перспективе от них можно ждать всего, чего угодно,

— сказал ИА REGNUM замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Он напомнил о планах перевооружений Войска Польского, о воссоздании отсутствующих сейчас бронетанковых войск (после передачи поляками танков для нужд ВСУ), основу которых должны составить американские Abrams и южнокорейские K2.

В целом Польша решительно движется не просто к суверенизации всех своих внешнеполитических инициатив, полагает Храмчихин. Смысл ее устремлений — полный отказ от всех европейских структур, убежден эксперт. «Да и от НАТО, собственно, тоже, — считает Храмчихин. — Поляки намерены решать все вопросы самостоятельно. Да, их ближайшими союзниками, видимо, будут США и Британия. Но, опять же, самые большие закупки вооружений сейчас они делают в Южной Корее. Закупки просто колоссальные по нынешним понятиям. Потому что они понимают, что таким количеством вооружений, которое им нужно, они, естественно, ни сами, ни даже с помощью США себя не обеспечат».