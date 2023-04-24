Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка. 24 апреля после завершения первой части заседания Совбеза ООН, на котором российский министр выступал в качестве председателя, он отправился на встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В это время журналист Reuters спросила Лаврова, мертва ли зерновая сделка. В ответ он только похвалил её платье. «Хорошее платье», — сказал глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 24 апреля Лавров проводит встречу с Гутерришем, в ходе которой он намерен заявить генсеку ООН о необходимости полного исполнения всех условий зерновой сделки.

Ранее Лавров заявил, что России удаётся поставлять на мировые рынки своё продовольствие и удобрения, но это происходит не благодаря, а вопреки действиям ООН и генсека организации.