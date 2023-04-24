«Спартак» победил «Краснодар» в матче РПЛ благодаря дублю Соболева и голу Промеса

Москва, , 21:31 — REGNUM Московский «Спартак» 24 апреля в заключительном матче 24-го тура чемпионата России по футболу на своём поле обыграл «Краснодар». Игра завершилась со счётом 4:3.

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В составе москвичей отличились Александр Соболев (дважды), Квинси Промес и Антон Зиньковский. Голы в составе «Краснодара» — на счету Джона Кордобы, Жуана Батчи и Эдуарда Сперцяна.

После 24-го тура «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, на его счету 48 очков. Москвичи отстают на 1 очко от «Ростова» и на 10 — от петербургского «Зенита». «Краснодар» с 38 очками располагается на 7-й позиции.

В следующем туре 29 апреля «Спартак» сыграет против «Ростова», а «Краснодар» в этот же день встретится с «Уралом».

19 апреля «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону» с счётом 1:2. После игры главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков, отметив, что команда сделала всё, что смогла.