Москва, 25 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» выполняют половину офсетных контрактов, которые с 2017 года заключило правительство Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

Он пояснил, что компания «Гемамед» в «Печатниках» и «Биокад» на площадке «Алабушево» уже начали отгружать продукцию в рамках контрактов. «Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные — медицинских изделий. Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

Напомним, «Гемамед» — компания, которая специализируется на выпуске изделий для пациентов со стомой. Компания «Биокад» занимается производством препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Два офсетных контракта с предприятиями ОЭЗ «Технополис Москва» заключены в первом квартале этого года. Одна из компаний, «Вип Камилла», займется производством абсорбирующего белья для взрослых. Город при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку изделий в течение десяти лет», — рассказал руководитель Департамента промышленной и инвестиционной политики города Москвы Владислав Овчинский.