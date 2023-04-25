Москва, , 10:24 — REGNUM Столичный производитель «Технорэд» с начала этого года произвел порядка 60 роботизированным систем. Это в 3,5 больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Промышленники Москвы постоянно повышают эффективность труда своих предприятий, развивают и совершенствуют их. Это происходит благодаря системной поддержке со стороны города, модернизации принципов управления и, конечно, внедрению новых технологий», — подчеркнул Овчинский. Он добавил, что автоматизация обладает целым рядом преимуществ: растет качество продукции и производительность предприятия, снижаются процент брака, а также затраты. Благодаря этому столичная промышленность может быть конкурентноспособной на мировом рынке.

В марте этого года «Технорэд» уже внедрила своего роботизированного оператора станка в работу завода в Челябинской области, что полностью исключило брак из-за человеческого фактора и увеличило производительность участка на 8%.

«Технорэд» с начала этого года произвел порядка 60 роботизированным систем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За 2022 год компания увеличила объем производства роботизированных систем на 275% и произвела около 150 изделий. В этом году «Технорэд» планирует удвоить этот показатель.