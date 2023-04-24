Москва, 24 апреля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Уровень жизни в Москве не уступает европейскому, здесь нет никакого дефицита и разговоров о том, что Россия находится на дне. Об этом заявил журналист и владелец швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по российской столице.

(сс) K10dayogi Роджер Кеппель

По словам Кеппеля, его впечатление от Москвы отличается от того, что пишут западные СМИ, заявляющие о крахе российской экономики.

«В центре города много уличных кафе, ресторанов, они полны посетителей. Там есть всё, что захочется, так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне», — сказал Кеппель.

Он добавил, что в России доступны все западные товары, нет никакого дефицита, а инфляция составляет около 2,5–3%, поэтому экономика находится в надёжном состоянии.

Также журналист отметил, что мир меняется и, возможно, процветание Москвы является также своего рода символом этих изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решения российского правительства и Центробанка позволили справиться с инфляцией, которая сейчас составляет 3%. Он отметил, что были приняты необходимые решения, позволившие нейтрализовать большую часть введённых санкций.