Донецк, , 09:44 — REGNUM В третьем докладе рабочей группы по вопросам СВО, представленном ее руководителем, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, содержались предложения, касающиеся вопросов СВО, соцобеспечения бойцов и членов их семей.

Владимир Путин высказался в поддержку инициативы уравнять условия поддержки всех участников спецоперации kremlin.ru

Одна из главных инициатив — уравнять условия поддержки всех участников спецоперации. В первую очередь это касается их денежного довольствия. На данный момент мобилизованному добровольцу выплачивают 195 тысяч рублей вне зависимости от места дислокации — как в тылу, так и на передовой. Служащие по контракту получают такую выплату только в том случае, если находятся на передовой.

Владимир Путин высказался в поддержку инициативы.

По мнению Андрея Турчака, единый подход к оказанию поддержки необходимо установить и для семей участников СВО.

Он отметил, что предлагаемый рабочей группой единый федеральный стандарт включает минимально необходимый набор мер поддержки, и пояснил, что для бойцов из регионов с низкой бюджетной обеспеченностью следует разработать дополнительные меры поддержки. Это нужно для того, чтобы семьи бойцов были защищены в равной мере, вне зависимости от региона проживания.

Еще одно предложение, выдвинутое рабочей группой, касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей.

Кроме того, Турчак внес предложение о восстановлении действия полиса ОМС в период отпуска бойцов — как по болезни, так и планового. Данная мера позволит участникам СВО избежать долгого ожидания операций и даст им возможность проходить лечение в учреждениях гражданской медицины.

Также глава рабочей группы по вопросам СВО внес предложение о снятии ограничений по военной ипотеке. В настоящее время рядовые и сержанты, которые отслужили по контракту более трех лет, могут стать участниками этой программы. Кредит на приобретенное жилье при этом выплачивается из государственной казны.

«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до трех или пяти лет», — заявил Турчак в обращении к главе государства.

Помимо прочего, рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин на законодательном уровне.

По словам Турчака, отдельный блок работы связан с модернизацией правовой базы мобилизационной экономики. В заключение глава рабочей группы по вопросам СВО предложил президенту установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий. Об этом пишет сайт партии ER. RU.