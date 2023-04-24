Москва, 24 апреля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Доносы как были отвратительным явлением, так им и остаются, заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Таким образом Песков ответил на вопрос об «эпидемии доносов» со стороны тех, кто хочет «выслужиться и сделать карьеру».

«Это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на просветительском марафоне общества «Знание» Песков заявил, что многие оценки количества покинувших Россию после начала специальной военной операции граждан являются преувеличенными.

Российское государство заинтересовано в возвращении тех граждан, которые «не встали на путь врага», отметил пресс-секретарь президента. Власти заинтересованы в том, чтобы у граждан в родной стране было больше возможностей, чем в других государствах, добавил Песков.