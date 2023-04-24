Песков: даже если Запад отменит санкции против России, на их месте тут же появятся новые

Москва, , 20:33 — REGNUM Антироссийские санкции если и будут сняты, то на их месте появятся новые, так как замыслы по подавлению России никуда не денутся. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание».

«Если санкции в отношении России будут сняты, на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать», — сказал Песков.

По его словам, санкций может стать меньше по числу, но замысел и устремления коллективного Запада, особенно США и Британии, по подавлению России никуда не денутся и всегда будут.

Он добавил, что санкции не являются преградой для того, чтобы строить прекрасную Россию и вести её к новым технологическим горизонтам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что Россия с грузом западных санкций на плечах будет развиваться такими же темпами как Франция. По его словам, МВФ прогнозирует рост ВВП России в 0,7% в 2023 году, а для Франции даётся точно такой же прогноз.