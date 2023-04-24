ТАСС: самолёт авиакомпании Fly Dubai столкнулся с птицей при взлёте из аэропорта Катманду

Катманду, , 20:19 — REGNUM Самолет авиакомпании Fly Dubai при вылете из аэропорта непальской столицы Катманду столкнулся с птицей. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

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Отмечается, что воздушное судно продолжит полёт после «выполнения стандартной процедуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду. Лайнер пытается совершить посадку, пожарные машины находятся в аэропорту.