Москва, 24 апреля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учился в школе посредственно. Об этом 24 апреля он сказал, выступая на марафоне «Знание».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Учился я посредственно. У меня не получалось с математикой, физикой и химией», — сказал Песков.

Он добавил, что в то время, когда он учился, в школе не преподавали информатику или языки программирования. «Может быть, с ними бы тоже не получилось», — отметил он.

По словам представителя Кремля, сейчас у учащихся в школе нет альтернативы. «Если вы сейчас не владеете языками программирования, то плохи дела», — в шутку сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что гордится своим старшим сыном Николаем, который служил в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Он рассказал, что очень нервничал из-за решения сына участвовать в СВО.