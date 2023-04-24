«Спорт-Экспресс»: Костомаров восстанавливает работу лёгких и подвижность конечностей

Москва, , 20:03 — REGNUM Российский фигурист Роман Костомаров продолжает восстанавливать подвижность конечностей и работу лёгких. Об этом 24 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Роман Костомаров. © Global Look Press

По информации издания, Костомарова больше не тревожат ухудшения в состоянии организма, как это было раньше.

Отмечается, что сейчас с ним занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу лёгких.

14 апреля сообщалось, что состояние Костомарова продолжает улучшаться. Он уже может самостоятельно садиться в кровати и продолжает восстанавливать мышцы. Предполагается, что ему придётся провести в больнице ещё два-три месяца.