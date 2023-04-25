Херсон, 25 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил президенту РФ третий доклад. Он содержит инициативы, связанные с СВО и социальным обеспечением бойцов и членов их семей.

kremlin.ru Третий доклад рабочей группы по вопросам СВО содержит инициативы, связанные с социальным обеспечением бойцов и членов их семей

В первую очередь документ предусматривает уравнивание условий для получения мер поддержки всеми участниками спецоперации. Например, это касается их денежного довольствия, так как в настоящее время мобилизованный доброволец получает 195 тыс. рублей вне зависимости от места его нахождения — в тылу или на передовой, а контрактник — только если выполняет задачи на линии соприкосновения.

Владимир Путин с этой инициативой согласился.

Турчак также заявил о необходимости введения единого подхода к оказанию поддержки семьям участников СВО: «Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена».

Другая инициатива рабочей группы касается исключения сумм боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Также Турчак выступил с предложением о возобновлении действия полиса ОМС в период отпуска бойцов, как планового, так и по болезни. Это мера сократит срок ожидания участниками СВО операций, а также даст им возможность получать необходимое лечение в гражданских медицинских учреждениях.

Также глава рабочей группы по вопросам СВО подчеркнул, что необходимо устранить имеющиеся ограничения по военной ипотеке. По его словам, в настоящее время рядовые и сержанты, которые отслужили по контракту более трех лет, имеют право принять участие в этой программе. Выплату кредита на жилье берет на себя государство.

«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до трех или пяти лет», — сказал Турчак, обращаясь к президенту.

Как пишет сайт партии ER. RU, рабочая группа по вопросам СВО также намерена на законодательном уровне расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин.

Под конец встречи Турчак напомнил, что достаточно большой блок работы группы посвящен развитию правовой базы мобилизационной экономики. Также он предложил Владимиру Путину утвердить на федеральном уровне 1 июля Днем ветерана боевых действий.