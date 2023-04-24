Мелитополь, 24 апреля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. В результате обстрела села Водяного в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом написал в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«В селе Водяное погибла женщина 1956 года рождения», — написал он.

Рогов добавил, что в населённом пункте Великая Знаменка в результате атаки разрушено одно домовладение.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. По словам Владимира Рогова, через Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

Он проинформировал, что Вооружённые силы Украины перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Председатель движения «Мы вместе с Россией» также отметил, что украинские войска сконцентрировали более десяти тысяч человек в районе города Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Именно этот участок с большой долей вероятности может стать одной из ключевых точек контрнаступления, которое так анонсирует Киев.