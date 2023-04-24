Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь согласен с оценками генсека организации Антониу Гутерриша в отношении главных вызовов, стоящих перед миром, такое заявление китайский дипломат сделал в ходе своего выступления в ООН 24 апреля.

The Official CTBTO Photostream Чжан Цзюнь

Китай выступает против одностороннего применения санкций, отметил Чжан Цзюнь. У ограничительных мер, которые вводят США и другие западные страны, нет никаких правовых оснований, сказал дипломат.

Следует вернуться к соблюдению целей и принципов Устава Организации Объединённых Наций, добавил Чжан Цзюнь. Эти цели и принципы не устарели, проблема состоит в том, что они не соблюдаются, отметил он.

«Проблема возникает не из-за того, что Устав ООН потерял актуальность, а из-за того, что его цели и принципы исполняются неэффективно», — сказал дипломат.

Ранее в своём выступлении Гутерриш заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным кризисом системы многосторонних отношений. Система подвергается самому сильному давлению за всё время существования ООН, а напряжённость в отношениях между крупными державами достигла самого высокого уровня за всю историю, отметил генсек.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в своём выступлении в ООН 24 апреля заявил, что мир «подошёл к опасной черте». Ситуация, возможно, ещё хуже, чем во времена холодной войны, поскольку США и страны Запада проводят финансово-экономическую агрессию в виде санкций, отказываются от дипломатии, нарушая в том числе Устав ООН, и стремятся решить всё на поле боя, отметил министр.

Россия в апреле 2023 года председательствует в Совете Безопасности ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров будет спикером Совбеза в этот период. В МИД ранее сообщали, что в числе обсуждаемых вопросов будут «эффективная многосторонность», экспорт вооружений и связанные с ним риски, а также ближневосточное урегулирование.