Москва, , 19:53 — REGNUM Россия с грузом западных санкций на плечах будет развиваться такими же темпами как Франция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 24 апреля на марафоне «Знание. Первые».

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он прокомментировал прогнозы МВФ, касающихся роста ВВП России.

«МВФ — международная организация, которую вряд ли можно заподозрить в излишних симпатиях к нашей стране — и они даже по 2023 году… прогнозируют рост в 0,7%», — сказал Песков.

По его словам, важно, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП эти эксперты дают и для Франции.

«То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд 11 апреля улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2023 году до 0,7%. Прогноз на текущий год был пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта. Что касается прогноза российского ВВП на 2024 год, то, по оценке МВФ, показатель составит 1,3%, что на 0,8 процентного пункта меньше по сравнению с январским прогнозом.

Ранее о том, что антироссийские санкции превращаются в «самый грандиозный просчет Запада», заявили обозреватели американской газета The Epoch Times — экономист Патриция Адамс и Лоренс Соломон. «Санкции не поставили российскую экономику на колени, как многие предсказывали. Вместо этого пошатнулись экономики западных стран, их экономический рост практически прекратился», — говорится в статье.