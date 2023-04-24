Луганск, , 20:49 — REGNUM Глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак передал на рассмотрение главе государства третий доклад рабочей группы с инициативами, относящимися к темам СВО, социального обеспечения бойцов и их семей.

Андрей Турчак передал на рассмотрение Владимиру Путину третий доклад рабочей группы по вопросам СВО Kremlin.ru

Большое значение в документе уделено предложению о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. В первую очередь уравнять предполагается денежное довольствие. На данный момент мобилизованному добровольцу предоставляется 195 тысяч рублей ежемесячно, в том числе и во время нахождения в тылу. А контрактникам такая сумма выплачивается только при выполнении боевых задач на передовой. Участники рабочей группы предложили уравнять положение всех участников СВО.

Российский президент одобрил данную инициативу.

Андрей Турчак также отметил, что одинаковые льготы и выплаты необходимо учредить и для семей бойцов — как мобилизованных, так и контрактников.

Партия заявила о необходимости внедрить единый федеральный стандарт, в который войдет минимально необходимый комплекс мер социального обеспечения, и ввести дополнительную поддержку для субъектов РФ, не имеющих обширного бюджета. Такие меры помогут защитить семьи бойцов вне зависимости от региона проживания.

Еще одна инициатива рабочей группы — исключение боевых и наградных выплат при расчете дохода на каждого члена семьи для установления детских пособий. Депутат ЕР также заявил, что стоит восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойца — планового и по болезни. Такие меры позволят участникам СВО сократить время ожидания операций и дадут им возможность пользоваться услугами гражданской медицины.

Кроме того, руководитель рабочей группы по вопросам СВО подчеркнул важность снятия ограничений по военной ипотеке. В настоящее время рядовые и сержанты, которые отслужили по контракту в рядах ВС РФ свыше трех лет, могут воспользоваться данной программой. При этом кредит за купленную жилплощадь гасит государство.

Андрей Турчак в обращении к Владимиру Путину предлагает снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до трех или пяти лет.

Как сообщает сайт ER. RU, рабочая группа по вопросам СВО также внесла в направленный президенту документ инициативу о законодательном расширении статуса теробороны и добровольческих народных дружин.

Секретарь генсовета ЕР отчитался и об отдельном блоке работы группы, связанном с модернизацией правовой базы мобилизационной экономики. Заключительным предложением Турчака стало введение на высшем государственном уровне Дня ветерана боевых действий 1 июля.