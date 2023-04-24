ФСБ задержала в Санкт-Петербурге члена запрещённой проукраинской группировки, готовившего теракт

Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан готовивший теракт член запрещённой проукраинской организации. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Его привлекут к ответственности по ст. УК РФ «Покушение на террористический акт».

Во время обыска по месту жительства обвиняемого найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и электронные носители информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был совершён теракт, в результате которого погиб один человек — военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Преступление совершила сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена) Дарья Трепова по заданию украинских спецслужб.