Мелитополь, , 19:40 — REGNUM Глава рабочей группы по проблемам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил президенту третий доклад рабочей группы с инициативами относительно вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей.

Андрей Турчак представил Владимиру Путину третий доклад рабочей группы по проблемам СВО kremlin.ru

Известно, что в первую очередь речь идет о введении равных условий поддержки для всех бойцов спецоперации. Например, что касается денежного довольствия. Сегодня мобилизованному добровольцу предоставляют выплаты в размере 195 тысяч рублей, где бы он при этом ни находился — в тылу или на передовой. Контрактник же может претендовать на такую сумму исключительно на передовой. Владимир Путин согласился с инициативой ЕР.

Единый подход к оказанию поддержки должен быть принят и для семей участников СВО, указал Андрей Турчак.

«Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена», — отметил он.

Другое предложение рабочей группы касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для оформления выплат на детей. Также Андрей Турчак выдвинул инициативу о восстановлении действия полиса ОМС на период отпуска бойцов — планового или по болезни. Турчак предположил, что это поможет участникам СВО избежать продолжительного ожидания операций и позволит получать все необходимое лечение в организациях гражданской медицины.

Помимо этого, глава рабочей группы по вопросам СВО высказался в пользу отмены ограничений по военной ипотеке. Сейчас право на участие в этой программе имеется у рядовых и сержантов, отслуживших по контракту более трех лет. При этом кредит за приобретённое жильё выплачивает государство. Андрей Турчак обратился к президенту Владимиру Путину с предложением отменить для участников СВО ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до трех или пяти лет.

Кроме того, рабочая группа по СВО предлагает обеспечить законодательное расширение статуса теробороны и добровольческих народных дружин. Об этом пишет сайт ЕР.

Турчак также сообщил об особом блоке деятельности группы, связанном с совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики. В заключение он предложил Владимиру Путину на федеральном уровне установить 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.