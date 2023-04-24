Москва, , 19:32 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными оценки о числе уехавших из страны.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Я не склонен преувеличивать количество тех, кто уехал, потому что есть те, кто называет какие-то несусветные цифры — не думаю, что это так. Точнее, знаю, что это не так», — рассказал представитель Кремля в ходе просветительского марафона «Знание».

Он подчеркнул, что правительство заинтересовано в возвращении россиян, не вставших на путь врага.

«Мы все должны быть заинтересованы, чтобы они вернулись на Родину», — отметил Песков, добавив, что власти заинтересованы в том, чтобы в родной стране у россиян было больше возможностей, чем в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что для российской экономики важно, чтобы уехавшие из страны на фоне специальной военной операции как можно быстрее вернулись обратно.

В марте вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших россиян, которые не приняли российскую спецоперацию. По его мнению, для российского общества должно быть стратегией содействие возвращению на родину тех, кто «в какой-то момент дрогнул и родину покинул».