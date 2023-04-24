Катманду, , 19:22 — REGNUM Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта непальской столицы Катманду, передают местные СМИ 24 апреля.

Пожар Niklas Freidwall

Лайнер пытается совершить посадку, сказано в сообщениях.

«Пожарные машины находятся в аэропорту», — сообщило агентство ANI в своём блоге в Twitter со ссылкой на осведомлённый источник. Другие подробности в сообщении не приводятся.

В ноябре 2022 года в аэропорту столицы Перу Лимы самолёт столкнулся на взлётно-посадочной полосе с пождарной машиной и загорелся. В результате происшествия погибли двое пожарных, ещё один человек пострадал. Прокуратура Перу возбудила дело об убийстве и причинении вреда здоровью.