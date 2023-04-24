Le Parisien: в Париже задержали двух ультраправых активистов, вернувшихся с Украины

Париж, , 19:31 — REGNUM Во Франции задержали двух ультраправых активистов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине. Их поместили под стражу после обнаружения оружия. Об этом 24 апреля сообщает газета Le Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа — ред.) 22 апреля. Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. В воскресенье они предстали перед парижским судом», — говорится в статье.

В материале отмечается, что представители ультраправого движения привезли с собой оружие с Украины. Их задержали с винтовками с оптическими прицелами. Издание подчёркивает, что перевозка и хранение подобного оружия запрещены на территории Франции.

Сообщается, что спецслужбы страны следили за этими гражданами, поскольку один из задержанных уже заявлял о своём намерении принять участие в боевых действиях. Журналисты акцентируют внимание на том, что французы были задержаны во время случайной таможенной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди — младший заявил, что внучатый племянник бывшего президента США Джона Кеннеди служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пулемётчиком. На предвыборном митинге американский политик рассказал о службе сына Коннора на Украине. По его словам, Коннор, которым он очень гордится, вступил в Иностранный легион и воевал на Украине во время харьковского наступления в качестве пулемётчика в группе спецназа.