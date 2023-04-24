Песков: Россия будет поднимать вопрос о посягательстве США на свободу слова

Москва, , 19:16 — REGNUM Россия будет поднимать вопрос о посягательстве на свободу слова в связи с отказом США выдать визы журналистам, сопровождавшим главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, Россия не оставит эту ситуацию и будет призывать международных журналистов освещать её, потому что все это замалчивают.

Как сообщало ИА REGNUM, США не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, до последнего момента представители США делали вид, что работают и найдут решение вопроса. Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что невыдача виз якобы связана с защитой свободы слова. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Кирби запутался, заврался и зашёл в идеологический тупик.