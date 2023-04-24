«РВ»: российский снайпер наказал украинского военного за оскорбительный жест

Донецк, , 19:05 — REGNUM Российский снайпер наказал украинского военного, который показал оскорбительный жест в его сторону. Об этом 24 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Снайпер Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах видно, как боец ВСУ взмахивает сжатой в кулак рукой в сторону снайпера, после чего тот выстрелил в него. Спустя две секунды боец ВСУ падает с крыши укрепления, на котором он стоял.

Отмечается, что с расстояния в 1190 м работала снайперская винтовка ТСВЛ-8 М4 «Антиматерия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, появилось видео уничтожения разведгруппы ВСУ снайпером спецназа в ходе спецоперации. На кадрах показано, как военный в одиночку уничтожает украинских бойцов в лесу, ещё один был взят в плен.