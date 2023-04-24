Донецк, 24 апреля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Российский снайпер наказал украинского военного, который показал оскорбительный жест в его сторону. Об этом 24 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

На кадрах видно, как боец ВСУ взмахивает сжатой в кулак рукой в сторону снайпера, после чего тот выстрелил в него. Спустя две секунды боец ВСУ падает с крыши укрепления, на котором он стоял.

Отмечается, что с расстояния в 1190 м работала снайперская винтовка ТСВЛ-8 М4 «Антиматерия».