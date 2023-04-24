Польская авиакомпания LOT отказала теннисистке Дьяченко в вылете из-за российского паспорта

Москва, , 19:01 — REGNUM Польская авиакомпания LOT сняла с рейса теннисистку из России Виталию Дьяченко из-за паспорта.

Виталия Дьяченко. (сс) si. robi. Diatchenko POI19

«Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта», — написала спортсменка в социальной сети.

Дьяченко сообщила, что при себе у неё были рекомендательные письма от Женской теннисной ассоциации (WTA), Международной федерации тенниса (ITF), а также отца, который родился на Украине и работает в Организации Объединённых Наций (ООН).

По словам россиянки, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов. Она также добавила, что не сможет выступить на турнире и вернётся домой, пропустив ещё одну игровую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Боснии и Герцеговине окончился проигрышем россиянина Андрея Рублёва. Матч с сербом Душаном Лайовичем прошёл 23 апреля.