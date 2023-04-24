Москва, 24 апреля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Польская авиакомпания LOT сняла с рейса теннисистку из России Виталию Дьяченко по национальному признаку.

(сс) si. robi. Diatchenko POI19 Виталия Дьяченко.

«Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта», — написала 32-летняя спортсменка в социальной сети.

Дьяченко сообщила, что при себе у неё были рекомендательные письма от Женской теннисной ассоциации (WTA), Международной федерации тенниса (ITF), а также отца, который родился на Украине и работает в Организации Объединённых Наций (ООН).

«У меня были все рекомендательные письма от WTA, ITF, но в современном теннисе это, похоже, ничего не меняет в реальности», — пожаловалась спортсменка.

По словам теннисистки, ей пришлось провести в аэропорту Каира 18 часов. Она также уточнила, что с ней обращались как с «человеком третьего сорта».

Россиянка добавила, что не сможет выступить на турнире из-за авиакомпаний и визовых ограничений и вернётся домой, пропустив ещё одну игровую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Боснии и Герцеговине окончился проигрышем россиянина Андрея Рублёва. Матч с сербом Душаном Лайовичем прошёл 23 апреля.