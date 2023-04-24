Москва, 24 апреля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Европейский союз будет вовлекать такие страны, как Казахстан, Бразилия, Нигерия и Чили, в свою орбиту, предлагая этим странам высокие технологии и крупные западные инвестиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал информацию издания Politico о том, что дипломаты из ЕС разработали стратегию для укрепления связей с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, чтобы свести на нет влияние Москвы.

Из личного архива Александра Рара Александр Рар

«Европейский союз действительно реактивировал свою политику восточного партнёрства, — согласился с этими данными Рар. — В том числе и со странами постсоветского региона. Это наглядно видно по тому, как ЕС начал политически действовать в решении Нагорно-Карабахского конфликта. Уже идут разговоры об отправке миротворцев. И, конечно, главная цель ЕС — ослабить влияние России на постсоветском пространстве — практически во всём Евразийском союзе. Это чётко видно. И то, что сейчас крупнейшие европейские политики один из другим ездят в страны Центральной Азии, тоже свидетельствует о таком курсе Брюсселя. И немецкий бизнес уходит с российского рынка, идёт в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и паркуется там. И это очень сильно поощряется европейскими политиками. Аналогичные процессы происходят в Латинской Америке, где Европу больше пугает даже не российское, а китайское присутствие. Кроме того, Китай сейчас выталкивает американцев из Африки и с Ближнего Востока».

Поэтому, как пояснил Рар, Европейский союз под эгидой США будет всеми силами (кроме военной) противостоять России и привлекать к себе такие страны, как Бразилия, Казахстан, Нигерия и Чили, чтобы удержать их в униполярном мировом порядке.

«Таким образом он будет мешать созданию мультиполярного мира, существование которого противоречит интересам Европы и Америки», — убеждён Рар.

Но что Европейский союз и его ведущая страна Германия могут предложить странам Африки, Центральной Азии и Латинской Америки, чтобы вовлечь их в орбиту своего влияния и помешать их сближению с Россией? По мнению политолога, в первую очередь речь идёт о торговле.

«Самое разное сотрудничество в рамках обмена ресурсов на технологии. Тем более эти страны тяготеют к Западу. Но есть одно очень-очень большое «но». Европейцы требуют от своих партнёров принятия европейских же ценностей. В частности, они требуют борьбы с коррупцией, запрета на детский труд и, конечно, выстраивания демократических рыночных структур, — призвал не забывать Рар. — Такие требования всегда очень конкретны и порой выдвигаются в ультимативной форме. И именно из-за этого многие страны не хотят работать с Европейским союзом. Поэтому они (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и даже Турция) не говорят Западу «нет», но при необходимости легко поворачиваются в сторону Китая, Индии или России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Politico, среди руководства ЕС был распространен конфиденциальный документ, согласно которому страны Европейского союза настроены на то, чтобы развивать сотрудничество с Казахстаном, Нигерией, Бразилией и Чили, дабы ослабить влияние России в этих государствах. В документе подчеркивается, что акцент в этой политике сделан «на пряниках, а не на кнутах».

Кроме того, Брюссель выбрал именно эти четыре государства, так как каждое из них представляет собой потенциальную опору для Европейского союза в тех регионах, где он соперничает за влияние и ресурсы с Пекином и Москвой.