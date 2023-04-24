Захарова заявила, что представитель Белого дома Кирби запутался и заврался

Москва, , 18:40 — REGNUM Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби запутался, заврался и зашёл в идеологический тупик. Об этом 24 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее Кирби заявил, что невыдача виз журналистскому пулу главы МИД РФ Сергея Лаврова для визита в штаб-квартиру ООН якобы связана с защитой свободы слова. По его словам, российские государственные СМИ — это органы пропаганды.

«Это уже даже не смешно. Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик», — написала Захарова.

Она отметила, что среди журналистов, которые ожидали американскую визу, был корреспондент Интерфакса. «Это тоже государственное издание?» — спросила представитель МИД РФ.

Кроме того, она указала, что посольство США выдало визы только тогда, когда самолёт уже улетел. «Каким образом подобными пакостями американские власти «отстаивают свободу прессы»? — задала ещё один вопрос Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, США не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, до последнего момента представители США делали вид, что работают и вот-вот найдут решение вопроса с визами. Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали.