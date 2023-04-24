Москва, , 18:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая, сообщил 24 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, будет выступление», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Лидеров иностранных государств в этом году на парад не приглашали, поскольку «дата некруглая», отметил пресс-секретарь президента. При этом на параде будет присутствовать президент Киргизии Садыр Жапаров, который в эти дни будет находиться с визитом в Москве.

Ранее власти ряда регионов России по соображениям безопасности отменили массовые мероприятия в День Победы. При этом они сообщили, что ветеранов Великой Отечественной войны обязательно поздравят, а на мемориалах проведут церемонии возложения цветов.

Дмитрий Песков ранее сообщал, что участие в параде Победы в Москве могут принять военнослужащие из зоны проведения специальной военной операции. Однако эту и другую детали парада обсуждать пока преждевременно, отмечал пресс-секретарь главы государства. Будут усилены меры безопасности, однако кардинальных изменений в планах проведения парада нет, сообщал Песков.