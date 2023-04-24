Харьков, Украина, 24 апреля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о взрывах вечером 24 апреля в Купянском районе Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о взрывах в Купянском районе Харьковской области», — говорится в публикации украинского издания «Страна» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. По данным губернатора Харьковской области Олега Синегубова, прогремело пять взрывов. При обстреле был повреждён объект гражданской инфраструктуры, на месте попадания возник сильный пожар.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили в районе Харькова цеха по ремонту украинских беспилотников «Стриж». Также Конашенков сообщил, что в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР российские войска ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.